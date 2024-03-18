Ачерби, вероятно, назвал Жуана Жезуса «ниггером» во время матча с «Наполи». Защитник «Интера» извинился: «Он понял, что переборщил»

«Интер» сыграл вничью с «Наполи» в 29-м туре Серии А (1:1). Как пишет La Gazzetta dello Sport, на 59-й минуте защитник неаполитанцев Жезус обратился к судье Федерико Ла Пенне после стычки с Ачерби.
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