Атаки хакеров на сектор Web3 в 1-м квартале 2025-го привели к потерям в $1,67 млрд

Начало 2025 года выдалось крайне сложным для кибербезопасности в сфере Web3. По данным отчета Hack3d от компании CertiK, за первый квартал хакеры и мошенники похитили $1,67 млрд, что уже превышает 70% от общих потерь за весь 2024 год.