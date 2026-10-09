Chicago Med Twist: Colin Donnell To Return As Dr. Rhodes In Season 12 — Find Out What Brings Him Back

Chicago Med will get a blast from Gaffney's past later this fall: Colin Donnell is returning as Dr. Connor Rhodes in Season 12.
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