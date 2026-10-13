Журналистка Усова о Кузнецове на матче «Трактора»: «Люди, общавшиеся с Евгением, не подтверждают, что он был пьяным. Все говорят, что выглядел сильно уставшим»

Журналистка Олеся Усова высказалась о ситуации с нападающим Евгением Кузнецовым , который 6 октября после матча с «Амуром» (1:2) посетил раздевалку «Трактора».
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