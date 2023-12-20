Деревенский туризм в Китае предлагает для туристов интересный отдых

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Деревенский туризм в Китае набирает все большую популярность как у местных, так и зарубежных туристов! Отремонтированные фабрики, восстановленные промышленные объекты и уникальные виды деятельности привлекают все больше туристов в деревенские районы Китая, сообщает Ян Фейюэ (Yang Feiyue).