Деревенский туризм в Китае предлагает для туристов интересный отдых

Деревенский туризм в Китае набирает все большую популярность как у местных, так и зарубежных туристов! Отремонтированные фабрики, восстановленные промышленные объекты и уникальные виды деятельности привлекают все больше туристов в деревенские районы Китая, сообщает Ян Фейюэ (Yang Feiyue).
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