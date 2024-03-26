Обстановка на берегу в Имеретинке сейчас Порывистый ветер, ливень и шторм. Снято у пляжа Рэдиссон. 📹Николай Киселёв 👍Сириус.
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Обстановка на берегу в Имеретинке сейчас Порывистый ветер, ливень и шторм. Снято у пляжа Рэдиссон. 📹Николай Киселёв 👍Сириус.