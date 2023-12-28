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Замминистра Вершинин: зарубежные делегации пригласят на 80-летие Победы в ВОВ

Замминистра Вершинин: зарубежные делегации пригласят на 80-летие Победы в ВОВ

В Россию на празднование 80-летия Великой Победы в 2025 году приедут представители других стран. Приглашения от имени президента направят их лидерам и премьер-министрам, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью «Известиям».

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