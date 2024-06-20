Путин заявил, что Россия придает важное значение развитию диалога с АСЕАН

Россия придает важное значение развитию диалога со странами АСЕАН, к которым относится и Вьетнам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе двусторонних переговоров с президентом Вьетнама То Ламом, передает РИА Новости.
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