ПВО России за ночь перехватили 644 украинских беспилотника над 24 регионами страны и Черным морем.В течение минувшей ночи 16 октября дежурные силы и средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 644 украинских беспилотника.
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