Бывшая девушка Чонгука Су Бин вышла на связь: «Я безумно любила его и до славы, но он не смотрит на меня. Я слишком нищая для короля сцены»

Когда в блоге инсайдера появилась запись о том, что Чонгук (Jungkook) до своей популярности безумно любил девушку, которая жила по соседству, но после отказался от отношений с ней, так как она не достигала его статуса и уровня жизни, в комментариях один кореец написал, что лично знает эту девушку.