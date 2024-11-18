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РИА: Аренда жилья в Москве за год подорожала на 25%

РИА: Аренда жилья в Москве за год подорожала на 25%

В Москве цены на аренду жилья за год увеличились на 20–25%. Несмотря на шок у арендаторов, спрос на аренду остаётся высоким из-за недоступности ипотеки и отсутствия других вариантов решения жилищного вопроса.

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