Объявленный в международный розыск боец ММА задержан Интерполом в Красноярске

Сотрудники Интерпола задержали находившегося в международном розыске 24-летнего бойца ММА. Мужчина подозревается в совершении тяжких преступлений на территории Украины, а именно в вымогательстве, похищении людей и создании преступного сообщества.
Сотрудники Интерпола задержали находившегося в международном розыске 24-летнего бойца ММА. Мужчина подозревается в совершении тяжких преступлений на территории Украины, а именно в вымогательстве, похищении людей и создании преступного сообщества.
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