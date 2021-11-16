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Объявленный в международный розыск боец ММА задержан Интерполом в Красноярске

Объявленный в международный розыск боец ММА задержан Интерполом в Красноярске

Сотрудники Интерпола задержали находившегося в международном розыске 24-летнего бойца ММА. Мужчина подозревается в совершении тяжких преступлений на территории Украины, а именно в вымогательстве, похищении людей и создании преступного сообщества.

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