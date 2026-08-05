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FiNE NEWS

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Пользователь Reddit показал редкий женский писсуар, вызвавший смех в сети

Фото редкого женского писсуара вызвало реакцию пользователей Пользователь Reddit с ником ExplanationNo8603 опубликовал фотографию женского писсуара, сделанного в туалете, который в последние годы встречается крайне редко.

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