Пользователь Reddit показал редкий женский писсуар, вызвавший смех в сети

Фото редкого женского писсуара вызвало реакцию пользователей Пользователь Reddit с ником ExplanationNo8603 опубликовал фотографию женского писсуара, сделанного в туалете, который в последние годы встречается крайне редко.
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