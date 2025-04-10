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Царьград

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Штаты требуют от русских освободить пенсионера Хаббарда: Воевал за ВСУ

Штаты требуют от русских освободить пенсионера Хаббарда: Воевал за ВСУ

В Госдепе заявили, что будут добиваться освобождения престарелого наёмника Стивена Хаббарда, попавшего в плен к русским.

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