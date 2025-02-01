Светлов о Мичкове и Торторелле: «Матвей – своеобразный форвард, всегда на своей игровой волне, готов отстаивать свою правоту. Тут должно быть правильное взаимодействие»

– В российском интернете обсуждается эпизод из последнего матча «Филадельфия» – «Айлендерс» (0:3), когда после первой шайбы главный тренер хозяев Джон Торторелла эмоционально потряс за плечи своего подопечного Матвея Мичкова, а потом снял его с игры.
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