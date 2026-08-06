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Газета.ру

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Реабилитолог Орел: аэробные нагрузки влияют на гиппокамп и защищают от деменции

Реабилитолог Орел: аэробные нагрузки влияют на гиппокамп и защищают от деменции

В профилактике когнитивных заболеваний критически важное значение имеет физическая активность. Регулярные тренировки улучшают интеллектуальные способности, укрепляют память, способность концентрироваться, создают новые нейронные сети и улучшают работу гиппокампа, рассказала в интервью RT реабилитолог, спортивный психолог, преподаватель РУДН Ольга Орел.

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