Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России рассказали о роли искусственного интеллекта Palantir на фоне СВО

В России рассказали о роли искусственного интеллекта Palantir на фоне СВО

Политический обозреватель «Царьграда», доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики полковник Андрей Пинчук США Palantir помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) спланировать теракты на территории России и удары в зоне специальной военной операции (СВО).

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