Политический обозреватель «Царьграда», доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики полковник Андрей Пинчук США Palantir помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) спланировать теракты на территории России и удары в зоне специальной военной операции (СВО).
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