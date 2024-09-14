Топ причин, почему европейские автомобили из Японии популярны в России

После введения Японией санкций, которые ограничили вывоз купленных гибридных и электрических автомобилей, а также машин с объемом двигателя более 2 литров, на российском рынке наблюдается растущий интерес к европейским автомобилям из Японии.
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