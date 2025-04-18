В Каракасе появится памятник в честь 80-летия Победы Красной армии

В центре Каракаса начинается строительство памятника, посвящённого 80-летию Победы Красной армии. Министр общественных работ Венесуэлы Хуан Хосе Рамирес сообщил, что монумент станет символом дружбы между русским и венесуэльским народами, завершение планируется к 9 мая.
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