Заявление: Президент Румынии Клаус Йоханнис не уйдет в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис не намерен уходить в отставку и доведет свой мандат до конца. Заявление было сделано в администрации президента после того, как в публичном пространстве появилась информация, согласно которой президент Румынии намерен баллотироваться на пост сенатора, пишет ertudin.
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