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Тухель учитывал бы при трансферах, привит ли игрок: «Ситуация с Канте и Лофтус-Чиком далека от идеала»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель не спешил бы подписывать не привитых от COVID игроков. Ранее стало известно, что хавбеки Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик не поехали с командой в предсезонное турне по США из-за «статуса вакцинации».

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