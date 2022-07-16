Тухель учитывал бы при трансферах, привит ли игрок: «Ситуация с Канте и Лофтус-Чиком далека от идеала»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель не спешил бы подписывать не привитых от COVID игроков. Ранее стало известно, что хавбеки Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик не поехали с командой в предсезонное турне по США из-за «статуса вакцинации».