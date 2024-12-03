В Чувашии представитель Общественного совета при МВД по региону провел практическое занятие со студентами по поиску без вести пропавших людей

По приглашению еще одного представителя Общественного совета при МВД по Чувашской Республике - доцента юридического факультета ЧГУ Татьяны Тимофеевой учредитель поисково-спасательного отряда «Импульс» Евгений Кузнецов провел практическое занятие со студентами 3-4 курсов по поиску без вести пропавших людей.