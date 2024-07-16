«Катастрофа для Украины»: почему соратника Трампа от республиканцев назвали его клоном

Дональд Трамп минувшей ночью впервые после покушения появился на публике. Кандидат в президенты США прибыл на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки и вышел на сцену перед делегатами с забинтованным ухом.
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