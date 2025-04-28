Владимир Рецептер: «Петербург очень живой»

Актер и режиссер стал новым героем «Культурного дневника» Новым героем видеопроекта «Культурный дневник» стал актер, режиссер, основатель и художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра «Пушкинская школа», народный артист России Владимир Рецептер.