Последние выходные лета в Петербурге: куда сходить и что посмотреть

В Петербург идеально приезжать тогда, когда все из него уехали. В конце августа туристический сезон подходит к концу, и за парадным городом проступает повседневный — тот, где можно неспешно завтракать, вдумчиво рассматривать искусство, бродить по Петроградке, медитировать на Неву и отправиться в Комарово.