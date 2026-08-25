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Последние выходные лета в Петербурге: куда сходить и что посмотреть

Последние выходные лета в Петербурге: куда сходить и что посмотреть

В Петербург идеально приезжать тогда, когда все из него уехали. В конце августа туристический сезон подходит к концу, и за парадным городом проступает повседневный — тот, где можно неспешно завтракать, вдумчиво рассматривать искусство, бродить по Петроградке, медитировать на Неву и отправиться в Комарово.

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