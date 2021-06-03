Анонсирована тактическая ролевая игра по вселенной Warhammer 40K

Бои отдают ностальгией по легендарной XCOM.Студия Frontier Developments объединилась с компаниями Complex Games and Games Workshop для создания новой пошаговой тактической ролевой игры, действие которой происходит во вселенной Warhammer 40K.
Бои отдают ностальгией по легендарной XCOM.Студия Frontier Developments объединилась с компаниями Complex Games and Games Workshop для создания новой пошаговой тактической ролевой игры, действие которой происходит во вселенной Warhammer 40K.
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