Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Kost Sh
    Ну, значит впредь следует обеспечивать доказательную базу - масляное пятно на воде и сотни подобранных с воды английс...Посольство РФ в С...
  • Александр Котов
    По-моему, он уже дурак. Начнем делить народ по размеру черепа?Губернатор Санкт-...
  • Саша Николаев
    Во-дает,сами обгадились с вакцинами,а виноват-народ..)) мдя-правители блин...Губернатор Санкт-...

Анонсирована тактическая ролевая игра по вселенной Warhammer 40K

Анонсирована тактическая ролевая игра по вселенной Warhammer 40K

Бои отдают ностальгией по легендарной XCOM.Студия Frontier Developments объединилась с компаниями Complex Games and Games Workshop для создания новой пошаговой тактической ролевой игры, действие которой происходит во вселенной Warhammer 40K.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх