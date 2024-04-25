Депутат Немкин: мошенники выманивают деньги с помощью дипфейков

Злоумышленники научились создавать аудио- и видеодипфейки Мошенники научились создавать аудио- и видеодипфейки, с помощью которых они пытаются надавить на граждан и выманить у них деньги по телефону, рассказал член Комитета Государственной думы по информполитике Антон Немкин.
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