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Глава сирийского клана в Германии получает почти 100 тыс. евро пособий в год

Глава сирийского клана в Германии получает почти 100 тыс. евро пособий в год

В немецком Лейпциге правоохранительные органы вплотную занялись расследованием деятельности крупных сирийских семейных кланов, обосновавшихся в регионе.

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