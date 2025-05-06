В Минпросвещения озвучили размер средней зарплаты учителей

В первом полугодии 2024 года средняя зарплата учителей в России составила 71,4 тыс. рублей, что на 12,3% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, согласно данным Минпросвещения РоссииВ первом полугодии 2024 года средняя зарплата учителей в России составила 71,4 тыс.