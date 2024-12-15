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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» идет 1-й в Ла Лиге, опережая «Атлетико» по дополнительным показателям. У «Реала» на балл меньше и игра в запасе, как и у команды Симеоне

Каталонцы уступили «Леганесу» (0:1) в 17-м туре. После 18 сыгранных матчей на счету «Барселоны» 38 очков.

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