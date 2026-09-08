Why The Office Rarely Had Celebrities Play Themselves

Plenty of guest stars paid a visit to Dunder Mifflin Scranton, but unlike other sitcoms, The Office almost never cast celebs as themselves.
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