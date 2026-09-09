Как власти США врали о последствиях теракта 11 сентября. «Люди продолжают болеть»

NYT: власти США скрывали данные об опасности воздуха после теракта 11 сентябряОдин из узнаваемых снимков крупнейшего теракта в истории США — атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года Мэрия Нью-Йорка опубликовала документы с отчетами о безопасности воздуха в Манхэттене после теракта 11 сентября 2001 года.