Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как власти США врали о последствиях теракта 11 сентября. «Люди продолжают болеть»

Как власти США врали о последствиях теракта 11 сентября. «Люди продолжают болеть»

NYT: власти США скрывали данные об опасности воздуха после теракта 11 сентябряОдин из узнаваемых снимков крупнейшего теракта в истории США — атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года Мэрия Нью-Йорка опубликовала документы с отчетами о безопасности воздуха в Манхэттене после теракта 11 сентября 2001 года.

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