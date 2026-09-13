Выдачи кредитных карт в России достигли максимума с начала 2025 года

Фото: © «Татар-информ» В августе 2026 года банки выдали 1,54 млн кредитных карт – это максимальный показатель с начала 2025 года.
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