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Жительница Харьковской области: в регионе ждут прихода России

Жительница Харьковской области: в регионе ждут прихода России

В Харьковской области часть ее жителей решила не эвакуироваться, ожидая прихода России, сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу одного из контролируемых украинскими военными населенных пунктов региона.

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