Юрист Ripple ждет “обратный эффект” от апелляции SEC в пользу криптоиндустрии

Главный юрист Ripple, Стюарт Альдероти, выразил уверенность в победе компании в апелляционном суде. История дела: В 2020 году SEC подала иск против компании и ее руководителей, обвинив их в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
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