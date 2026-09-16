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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Выгнал из квартиры первую любовь, а потом ушёл от Павловец с сыном: Как выглядит новая избранница Ивана Шибанова

Шоу-бизнес: Выгнал из квартиры первую любовь, а потом ушёл от Павловец с сыном: Как выглядит новая избранница Ивана Шибанова

Иван Шибанов совей жизнью словно пишет сценарий для драматического фильма, где успех и признание никогда не давались легко, а каждый поворот судьбы требовал внутренней силы.

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