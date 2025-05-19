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Царьград

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  • Eduard
    Европа за территорию Украину! Бодьшая разница!Трамп нейтрален, ...
  • Харченко Александр
    Ну не зашло у Маска в политике, и что, от этого он стал беднее, плевать ему с высокой колокольни, он трепло похлеще Т..."С ним покончено"...
  • Eduard
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Россия готовит наступление на "пятую область": Шутки кончились. Леонков обозначил ожидаемые сроки

Россия готовит наступление на "пятую область": Шутки кончились. Леонков обозначил ожидаемые сроки

Аналитик Леонков: ВС России могут начать наступление на "пятую область" в зоне СВОПосле того, как в Стамбуле закончились русско-украинские переговоры, с Украины пошла информация, что Россия анонсировала взятие нового региона, если ВСУ не выведут своих солдат с территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

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