Россия готовит наступление на "пятую область": Шутки кончились. Леонков обозначил ожидаемые сроки

Аналитик Леонков: ВС России могут начать наступление на "пятую область" в зоне СВОПосле того, как в Стамбуле закончились русско-украинские переговоры, с Украины пошла информация, что Россия анонсировала взятие нового региона, если ВСУ не выведут своих солдат с территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
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