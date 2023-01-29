Кайри Ирвинг набрал 21 очко за последние 9,5 минуты матча против «Никс»

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг набрал 21 очко за последние 9 с половиной минуты матча против «Нью-Йорка» и помог своей команде одержать победу – 122:115.
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