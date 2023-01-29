Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Кайри Ирвинг набрал 21 очко за последние 9,5 минуты матча против «Никс»

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг набрал 21 очко за последние 9 с половиной минуты матча против «Нью-Йорка» и помог своей команде одержать победу – 122:115.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх