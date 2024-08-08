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В Новороссийске двое сообщников ограбили инвалида

В Новороссийске двое сообщников ограбили инвалида

У мужчины с ограниченными возможностями отобрали сумку с банковскими картами и планшетом.В Новороссийске днём на улице ограбили инвалида.

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