Выходные подарят орловцам возможность насладиться тёплыми днями

Предстоящие выходные дни завершат период бабьего лета в Центральном регионе. Синоптики сообщают, что ближайшие три дня ещё подарят возможность орловцам насладиться теплом, но уже на следующей неделе придёт осеннее ненастье.
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