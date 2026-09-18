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Выходные подарят орловцам возможность насладиться тёплыми днями

Выходные подарят орловцам возможность насладиться тёплыми днями

Предстоящие выходные дни завершат период бабьего лета в Центральном регионе. Синоптики сообщают, что ближайшие три дня ещё подарят возможность орловцам насладиться теплом, но уже на следующей неделе придёт осеннее ненастье.

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