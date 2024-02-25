BMW Z1 — двухместный родстер, разработанный компанией BMW Technik GmbH и выпускаемый ею с июля 1988 по июнь 1991 года.
1990 BMW Z1
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BMW Z1 — двухместный родстер, разработанный компанией BMW Technik GmbH и выпускаемый ею с июля 1988 по июнь 1991 года.
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