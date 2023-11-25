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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Митчелл Миллер: «В «Ак Барсе» заинтересованы в моих атакующих навыках. Надеюсь, смогу набирать очки и помогать команде побеждать»

– Митчелл, как на вас вышел «Ак Барс»? – Знаете, что интересно? У нас в команде было пара россиян, и они рассказали мне об интересе «Ак Барса» даже раньше, чем мой агент.

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