⚡️Стартовала итоговая аттестация выпускников 9-х классов 📚 Девятиклассники сдают первый экзамен — ОГЭ и ГВЭ по иностранным языкам.
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⚡️Стартовала итоговая аттестация выпускников 9-х классов 📚 Девятиклассники сдают первый экзамен — ОГЭ и ГВЭ по иностранным языкам.