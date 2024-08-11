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В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости. Сигнал тревоги также объявляли в Днепропетровской и Тернопольской областях, согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

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