В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости. Сигнал тревоги также объявляли в Днепропетровской и Тернопольской областях, согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
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