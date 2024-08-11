Политика как она есть

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости. Сигнал тревоги также объявляли в Днепропетровской и Тернопольской областях, согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.