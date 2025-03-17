Сезон аллергии. Почему нельзя откладывать поход к врачу и можно ли избавиться от недуга навсегда?

фото: mos.ru Аллергические заболевания (поллиноз), к которым относится не только аллергия на пыльцу растений, но и на шерсть животных, клещей, определенные пищевые продукты, бытовые средства, лекарства, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находятся на четвертом месте по распространенности среди всех неинфекционных заболеваний.