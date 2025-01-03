Стало известно о требовании суда к "Яндексу" закрыть доступ к картам и фото НПЗ

Суд в Москве потребовал от "Яндекса" закрыть доступ к картам и фотоснимкам одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в РФ из-за атак со стороны дронов военнослужащих ВСУ и украинских националистов.