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Скандал в Дохе: президент Германии в Катаре полчаса прождал церемонии встречи в дверях самолета

Скандал в Дохе: президент Германии в Катаре полчаса прождал церемонии встречи в дверях самолета

Эмир бен Хамад Аль Тани не стал торопиться приветствовать высокого немецкого гостя.Германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера, прилетевшего в Катар для переговоров по вопросам заложников в палестино-израильском конфликте, полчаса заставили ждать церемонии официальной встречи на трапе самолета.

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