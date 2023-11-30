Скандал в Дохе: президент Германии в Катаре полчаса прождал церемонии встречи в дверях самолета

Эмир бен Хамад Аль Тани не стал торопиться приветствовать высокого немецкого гостя.Германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера, прилетевшего в Катар для переговоров по вопросам заложников в палестино-израильском конфликте, полчаса заставили ждать церемонии официальной встречи на трапе самолета.