«Предприниматели обратили внимание на российские бренды»: как франчайзи достичь успеха в 2024 году

Россияне все чаще смотрят в сторону готового бизнеса и франшиз. Прошедший год для российского франчайзинга был беспрецедентным как с точки зрения спроса на покупку франшиз, так и с точки зрения вывода на рынок новых готовых бизнес-моделей.