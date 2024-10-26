«Станем второй Белоруссией»: Грузия делает сложный выбор между Западом и РФ

Утром в субботу 26 октября по всей Грузии начались парламентские выборы. Трем миллионам грузин следует решить, сохранять ли по инерции прозападный курс или выбрать самостоятельный путь развития, который неизбежно сблизит Тбилиси с Москвой.
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