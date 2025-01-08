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Названо число погибших при штурме дворца президента африканской страны

Названо число погибших при штурме дворца президента африканской страны

При попытке штурма дворца президента Чада погибли 19 человек Не менее 19 человек, в том числе 18 нападавших, погибли в ходе атаки на президентский дворец в столице Чада Нджамене, сообщило агентство AFP со ссылкой на данные правительства страны.

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