Названо число погибших при штурме дворца президента африканской страны

При попытке штурма дворца президента Чада погибли 19 человек Не менее 19 человек, в том числе 18 нападавших, погибли в ходе атаки на президентский дворец в столице Чада Нджамене, сообщило агентство AFP со ссылкой на данные правительства страны.
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